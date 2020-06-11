صبا مبارك عن أختها: سندي وظهري

نشرت الفنانة صبا مبارك صورة لها مع أختها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، ويظهر من خلال الصورة الشبة الكبير بين الاثنين.

علقت صبا على الصورة واصفة علاقتها بأختها أنها الظهر والسند لها.

تفاعل عدد كبير من جمهور صبا مع صورتها هي وأختها وحصلت على

إعجاب أكثر من 30 ألف شخص من بينهم المخرج عمرو سلامة بالإضافة للعديد من التعليقات.

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يذكر أن صبا مبارك خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل حارس الجبل مع منذر رياحنة.