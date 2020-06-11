شكرت نقابة المهن الموسيقية، شركة مزيكا والقائمين عليها، والمنتج الكبير محسن جابر أحد رواد صناعة الموسيقى والغناء في مصر والعالم العربي؛ لاستجابته السريعة لتنفيذ القانون واللوائح التنفيذية.
وايضا قواعد النظام العام للدولة المصرية بعد أن منع إذاعةأغنية المطرب أحمد سعد والتي شاركه الغناء فيها حسن شاكوش لعدم حصولهما على تصريح النقابة كما أن الأخير ليس عضوًا بالنقابة ولا يحمل تصريحاً وهو الامر الذي لا يتفق مع مواد القانون.
كما تهيب النقابة بكل الشركاء القائمين على صناعة الفن والموسيقى من شركات وهيئات وقنوات فضائية، اتخاذ مثل هذه المواقف أسوة حميدة والالتزام بالقانون وقواعد النظام العام للدولة المصرية حفاظا على حقوق فنانين هذا الوطن واللوائح المنظمة للعمل وايضا المساهمة في الارتقاء بمستوى الذوق العام.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وقف إذاعة أغنية 100 حساب .. المهن الموسيقية تشكر مزيـكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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