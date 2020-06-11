مريهان حسين تعلن إصابة طليقة ماجد المصري بـكورونا

اعلنت الفنانة مريهان حسين إصابة الفنانة منى اش اش، طليقة الفنان ماجد المصري، وأم أولاده، بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وكتبت "مريهان": "حبيبتي منى بنت خالتي سلامتك ألف سلامة من الكورونا الزفت ربنا يقومك بالسلامة ياحبيبتي ويشفيكي مش لايق عليكي المرض ياسكرة بحبك". الكورونا الزفت ربنا يقومك بالسلامة ياحبيبتي ويشفيكي مش لايق عليكي المرض ياسكرة بحبك".

وفي نفس السياق، أعلنت ماهيتاب ماجد المصري، عن الاشتباه في إصابة والدتها منى إش إش، بفيروس كورونا المستجد.



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