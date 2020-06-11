العثور على جداريّة لبانكسي في مزرعة بإيطاليا بعد سرقتها من مسرح باتاكلان

قالت الشرطة الإيطالية، اليوم الخميس، إن جدارية رسمها الفنان البريطاني مجهول الهوية المعروف باسم بانكسي سرقت من مسرح باتاكلان في باريس، حيث قتل مسلحون إسلاميون 90 شخصا في 2015، عثر عليها في بيت بمزرعة في وسط إيطاليا.

والعمل جزء من سلسلة جداريات بالشوارع رسمت في حزيران 2018 في العاصمة الفرنسية، ويظهر امرأة محجبة تنظر بحزن لأسفل.

وذكرت صحيفة “لا ريبوبليك” الفرنسية اليوم إن اللصوص سرقوا الجدارية في كانون الثاني من العام الماضي، مستخدمين في ما يبدو مطاحن محمولة لخلع باب مخرج الحريق ثم نقلوه في حافلة.

Advertisements

وقال قضاة في مدينة لاكويلا في وسط إيطاليا إن الجدارية عثر عليها صباح أمس الأربعاء في غرفة على سطح منزل ريفي.

وقال إيمانويل مازوتا، قائد الشرطة من بلدة البا أرياتيكا المجاورة، إن الجدارية عثر عليها في منزل ريفي. لكن سكانه ليسوا على علم بقيمة هذه القطعة الفنية.

وقال في مؤتمر صحافي: “من جهة أخرى، فإن الرجل الذي أحضر جدارية بانسكي إلى المنزل كانت له سيطرة كاملة عليها، ويحق له دخول المنزل في أي وقت”.

وبانكسي الذي يخفي هويته الحقيقية، أصبح من أشهر الشخصيات في ساحة الفن الحديث من خلال سلسلة أعمال فنية رسمها في أماكن عامة، وتمزج أساليب فن الشارع مع المواقف السياسية القوية.