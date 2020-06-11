كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 10:12 مساءً - انت الان تقراء خبر يوسف الشريف يحصد المركز الأول في استفتاء "الخليج 365 الفني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر الفنان يوسف الشريف، استفتاء، ضمن أفضل ممثل في رمضان 2020، اليوم الموافق الخميس 11 يونيو.

وجاء الفنان يوسف الشريف، في المركز الأول، حيث حصد 227196 صوتًا، فيما جاء في المركز الثاني الفنان عمرو عبد الجليل، الذي حصد على 165999 صوتًا.

يُذكر أن مسلسل "النهاية" تدور أحداثه، حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف، الذي يعمل مهندسًا، التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وآخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.