كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 10:12 مساءً - انت الان تقراء خبر إنجي علاء تتفوق على ملك ذو الفقار في استفتاء "الخليج 365 الفني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت إدارة تحرير بوابةغلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل، منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.

وتصدرت الكاتبة إنجي علاء، استفتاء "الخليج 365 الفني"، كأفضل ستايلست عن مسلسل "النهاية"، الذي تم عرضه في دراما رمضان 2020، اليوم الموافق الخميس 11 يونيو، حيث حصدت على 212066 صوت مايعادل39.14 %، وسوف يتم إعلان النتيجة النهائية يوم 17 يونيو، ويليها ملك ذو الفقار التي حصدت على 124833 صوت بنسبة 23.04%.

قصة مسلسل النهاية

تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

أبطال مسلسل النهاية



شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.