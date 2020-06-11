كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 10:12 مساءً - انت الان تقراء خبر عبير صبري تتفوق على هبة مجدي في استفتاء "الخليج 365 الفني" اليوم 11 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت إدارة تحرير بوابة، غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري، عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي، لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.

وتصدرت الفنانة عبير صبري، قائمة استفتاء الخليج 365 الفني اليوم الخميس 11 يونيو، حيث حصدت على 213122صوت بمعدل 30.43%، وجاءت في المركز الثاني الفنانة هبة مجدي، التي حصدت على 194622 صوت بمعدل 27.79%.

قصة مسلسل "خيانة عهد''



تدور أحداث خيانة عهد حول سيدة تدعى عهد والتي تجسدها الفنانة يسرا، وتتعرض للعديد من المؤامرات من أشقائها وموت ابنها الذي يجسده الفنان خالد أنور.

أبطال خيانة عهد



شارك في بطولته كل من يسرا، خالد سرحان، عبير صبري، هنادي مهنى، جومانا مراد، تيام مصطفى قمر، خالد أنور، وآخرون،تأليف أحمد عادل سلطان، أمين جمال، إخراج سامح عبد العزيز، أحمد أسامة عبد الخالق.