تراند اليوم : الفيشاوي يستعيد ذكريات أشباح أوروبا بهذة الصورة – إتفرج

إستعاد الفنان أحمد الفيشاوي ذكريات فتح المطارات وتصوير فيلم “أشباح أوروبا” مع هيفاء وهبي.

ونشر الفيشاوي عبر حسابه الرسمي على Instagram فيديو كان ألتقطه أثناء تواجده بالمطار في كواليس تصوير “أِشباح أوروبا”.

وكتب الفيشاوي على الفيديو معلقاً:”من رحله تصوير فيلم أشباح أوروبا بدايات 2020 أيام ما كان لسه في مطارات”.

يذكر أن أحمد الفيشاوي انتهى من تصوير فيلم “الحارث”، من إنتاج شركة “سكوب” للأنتاج ‏الفنى ‏والسينمائي، ‏ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم ياسمين رئيس وعلى الطيب وعمرو عبد الجليل وباسم ‏سمرة وأسماء أبو اليزيد ومحمد ‏علاء ‏ومحمود الليثي ‏ورشدي الشامي ونهي عابدين وشريف البرداويلي وعارفة عبد الرسول‎.