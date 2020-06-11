تراند اليوم : علي أنغام الحب.. ياسمين عبد العزيز والعوضي في أجواء رومانسية – فيديو

منذ أن أعلنا زواجهما، لم تظهر الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي معا، إلى أن نشرت فيديو لهما قبل ساعات.

ونشرت ياسمين مقطع فيديو عبر حسابها على Instagram، والذي تظهر فيه وهي في السيارة، وبجانبها أحمد العوضي ويستمعا لأغنية معا، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى”.

من جانبه نشر العوضي عبر خاصية القصص المصورة لحسابه على Instagram، فيديوهات سجل من خلالها الأغنية التي يستمع إليها مع زوجته، وهي أغنية “لأنك”.

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أغنية “لأنك” من كلمات مصطفى زكي، ألحان حميد الشاعري، وهي دويتو لإيهاب توفيق وحميد الشاعري.

يشار إلى أن أحمد العوضي شارك في السباق الرمضاني بمسلسل مسلسل “الاختيار” بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

أما ياسمين عبد العزيز شاركت في رمضان 2020 بمسلسل “ونحب تاني ليه”، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، إنتاج سينرجي-تامر مرسي وبطولة ياسمين ‏عبد ‏العزيز، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، كارولين عزمي، سليمان عيد، إيمان ‏سيد ‏وبدرية طلبة‎.‎