تراند اليوم : آسر ياسين يرحب بإجازة الأسبوع : هاي ويك إند – صورة

نشر الفنان آسر ياسين صوره جديده له و ذلك عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام .

وعلق آسر ياسين علي الصورة قائلًا: “اهلا بالويكاند في البيت “.

و جاءت التعليقات علي الصورة كالتالي : المبهج دايما في مسلسلاته و صوره .. دمك خفيف و انا بحبك اوي .. احلي نهاية اسبوع .

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ويشارك آسر ياسين في مسلسل بـ “100 وش” بطولة نيللى كريم، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى “سكر” تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء “كوافير” خاص بها وتتوالى الأحداث.