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تهتم الفنانة سمية الخشاب بفكرة الوقاية من الحسد مع كل صورة أو فيديو تنشره عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر خرزة زرقاء وأذكار للوقاية من الحسد مرفقة بما تنشره.
نشرت الخشاب عبر حسابها على Instagram، صوراً من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً، وتلقت تعليقات من معجبيها، من بينها تعليق إحدى المعجبات التي قالت لها: "ما شاء الله جمال وما يبين عليكي العمر، كنت أشوفك بالحاج متولي وأنا عمري 8 سنين ودلوقتي كبرت وكأنه أنتي بعمري أو أصغر كمان، أمنيتي أبقى مثلك محافظة، على شبابي وجمالي وأنوثتي".
ردت سمية الخشاب على متابعتها قائلة: "نسيتي تقولي ما شاء الله حبيبتي"، ليدافع بعض المتابعين عن المعجبة لافتين نظر الخشاب أنها لم تنس أن تقول "ما شاء الله" ولا داعي لإحراجها.
يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب هو كليب "عربيّة أنا"، الذي تمّ تصويره تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلي قديح، ويُعَد التعاون الثاني بينهما بعد كليب "يا مسكين".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .. سمية الخشاب تحرج معجبة تمنت أن تصبح مثلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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