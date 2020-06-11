تعرف على سعر نظارة محمد رمضان باهظة الثمن في كليب "كورونا فيروس"

يهتم الفنان محمد رمضان بارتداء ملابس وإكسسوارات من دور أزياء فاخرة، وهذا ما حدث في أحدث كليباته "كورونا فيروس". ارتدى رمضان في الكليب نظارة شمسية ملفتة للنظر من العلامة التجارية Anna-Karin Karlsson، ويصل سعرها لـ1740 يورو.

Advertisements أغنية "كورونا فيروس" كلمات الباور العالي وبلدوزر ألحان الباور العالي من إخراج محمد سامي. يشار إلى أن محمد رمضان شارك في رمضان 2020 بمسلسل "البرنس‎"‎، بطولة نور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى ‏عثمان ‏وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم‎.‎ تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد ‏شخصيته ‏محمد ‏رمضان ‏الذي ‏يعمل ‏سمكرياً في ورشة والده يجد نفسه مسئولاً عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض ‏المشكلات ‏الأسرية ‏بينه وبين ‏أشقائه ‏الـ6 ‏وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم ‏سامي" ‏و"عادل" ‏أحمد ‏داش، ‏و"رأفت" ‏أحمد فهيم‎.‎

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