تعرف على موعد خروج رجاء الجداوي من المستشفى

قال مصدر طبي بمستشفى العزل بالإسماعيلية والتي ترقد به الفنانة رجاء الجداوي، إن هناك تحسناً ملحوظاً في حالتها الصحية بعد حقنها ببلازما المتعافين من فيروس كورونا.
وأضاف المصدر أن رجاء الجداوي ترقد في غرفة العناية المركزة، لكن من الممكن أن يتم نقلها إلى غرفة عادية خلال يومين بعد استقرار حالتها.
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وأوضح أنه مع تحسن حالتها الصحية فمن المحتمل أن تغادر رجاء الجداوي المستشفى بعد عشرة أيام، هذا في حالة السيطرة على تفشي الفيروس بخلايا الجسم والقضاء عليه.
يذكر أن رجاء الجداوي قد أصيبت بفيروس كورونا منذ ثلاثة أسابيع ومازالت تتلقى العلاج بمستشفى العزل بمدينة الإسماعيلية.
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