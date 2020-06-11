ناس مرضى.. شريف منير يحذف صور بناته بعد تعليقات جارحة من المتابعين

هاجم الفنان شريف منير بعض متابعيه؛ بسبب تعليقاتهم على صور بناته فريدة وكاميليا، والتي قام بنشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

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ونشر شريف منير صورة تتضمن «الإفراط في حسن النية قد يكلفك الكثير» بعد مانزّلت صورة بناتي.. فريدة ١٦ سنة وكاميليا ١٢ سنة.. وشوفت تعليقات من ناس مرضى.. وقليلي الرباية.. وجرحوا بناتي وجرحوني.. فمسحت الصورة.. ولقيت البوست ده معناه ينطبق عليا.. حسبنا الله ونعم الوكيل».

وشارك شريف منير في بطولة مسلسل «ونحب تاني ليه» مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وجاري اختيار باقي الفنانين المشاركين في بطولة العمل.

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وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعاني منها معظم الأزواج.

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