الكذب له تمن لازم يتدفع.. رسالة غامضة من سامح حسين عبر تويتر

نشر الفنان سامح حسين تويتة جديدة من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وكتب سامح حسين: «من كتر الكذب حوالينا... محدش بقى مطلع على الحقيقة... بس الكذب له تمن لازم يتدفع» ولم يوضح سامح حسين ماذا يقصد من تغريدته التي أثارت اهتمام الكثيرين الذين ردوا عليه وجاءت التعليقات كالآتي: اقرئي ايضا : محمد رمضان يتخطى مليون مشاهدة بكليب «فيروس كورونا» في أقل من 12 ساعة «ربنا يحميك من الكدب والخداع، عندك حق خاصة الفترة دي، ربنا يكفيك شر المخادعين» Advertisements يذكر أيضاً أن آخر أعمال الفنان سامح حسين المسرحية، هي مسرحية «المتفائل» على مسرح بيرم التونسي، بمشاركة الفنانة حنان عادل. مسرحية «المتفائل» مأخوذة من رواية «كانديد» للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام وهي بطولة الفنان سامح حسين ويشارك في بطولتها أيضاً سامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي. اقرئي ايضا : ابنته فنانة شهيرة.. أبرز المعلومات عن الفنان الراحل محمود مسعود

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