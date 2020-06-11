ابنته فنانة شهيرة.. أبرز المعلومات عن الفنان الراحل محمود مسعود

رحل عن عالمنا فجر اليوم الخميس الفنان محمود مسعود، وهو فنان من الوجوه المألوفة في السينما والدراما، الذي اعتاد الجمهور رؤيته في الكثير من الأعمال الفنية، كما أنه استطاع أن يسكن وجدان الجمهور بقدراته في عالم التمثيل.

وبرحيله فقد الفن المصري واحداً من أبرز أبنائه، وفي السطور التالية نقدم أبرز المعلومات عن الفنان الراحل:

- ولد الفنان الراحل فى 3 من سبتمبر عام 1952.

- حصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1975.

- عمل عقب التخرج في مسرح الطليعة.

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- شارك في بطولة عدد كبير من الأفلام السينمائية منها: مجانينو، المتمرد، الشرسة، حكاية تو.

- شارك في العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية ومن أبرز أعماله: اللقاء الثاني، مغامرات زكية هانم، جمهورية زفتى، أكتوبر الآخر.

- كان مسلسل «لآخر نفس» من بطولة ياسمين عبد العزيز آخر أعمال الفنان الراحل الذي ظهر من خلاله ضيف شرف، والمسلسل من إنتاج 2019.

- آخر أعماله السينمائية كان فيلم «سوق الجمعة»، عام 2018، حيث ظهر أيضاً ضيف شرف.

- ابنته هي الفنانة إيمان مسعود، وشاركت في أعمال فنية مثل «شمس الأنصاري» و«حكايات بنات» عام 2012، ثم اعتزلت الفن مؤقتاً، ولكنها عادت من جديد.

- تعرض الفنان الراحل في 2006 لوعكة صحية كادت تنهي حياته بسبب شراهته في التدخين.

– رحل عن عالمنا فجر اليوم الخميس عن عمر ناهز 68 عاماً؛ إثر هبوط حاد في الدورة الدموية وبعض المشكلات في الصدر داخل أحد المستشفيات بالعباسية.

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