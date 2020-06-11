محمد رمضان يتخطى مليون مشاهدة بكليب «فيروس كورونا» في أقل من 12 ساعة

تصدر الفنان محمد رمضان موقع التدوينات القصيرة «تويتر» بعد طرح أغنيته الجديدة «كورونا فيروس»؛ حيث حققت الأغنية أكثر من مليون مشاهدة قبل مرور 12 ساعة على طرحها بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
وغرَّد الفنان محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على تويتر سائلاً جمهوره عن استعدادهم لسماع أغنية «كورونا فيروس» من خلال قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب».
وطرح الفنان محمد رمضان أحدث كليباته الغنائية الذي يحمل اسم «كورونا فيروس»، حيث ظهر رمضان وهو يرتدي كمامة وقفزات مرصعة بأحجار تشبه الألماس.
وظهر عدد من الراقصات داخل الكليب، وحرصن أيضاً على ارتداء الكمامات خاصة أن الكليب يتحدث عن تفشي وباء كورونا.
وشارك «علي» نجل الفنان محمد رمضان في الكليب، حيث ظهر في أحد المشاهد وهو يرقص بجوار والده.
يُذكر أن كليب «كورونا فيروس» هو الذي يشهد التعاون الأول بين محمد رمضان والمخرج محمد سامي في عالم الفيديو كليب، حيث تعاونا معاً من قبل في مسلسل «الأسطورة» و«البرنس».
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