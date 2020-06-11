شريف منير يتحدى المتنمرين ضد ابنتيه.. يعيد نشر صورتهما ويهدد

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قرر الفنان المصري شريف منير مقاضاة الأشخاص الذين تنمروا ضده هو وابنتيه أثناء نشره صورًا لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما دفعه لحذفها، ليقرر نشرها مرة أخرى وتوعد المتنمرين باللجوء للقضاء.

وأعاد شريف منير نشر صور ابنتيه "فريدة وكاميليا" عبر إنستعرام، وعلق عليها: "أنا إمبارح نزلت صور بناتي الصغيرين ولقيت تعليقات من ناس سافلة ومريضة.. جرحوني وجرحوا بناتي.. وتحت ضغط من بناتي ووالدتهم.. طلبوا مني مسح الصورة فمسحتها".

وأضاف: "لكن أنا نزلتها لأن شوية الهمج المتخلفين دول مش هما اللي هيحددوا أنشر إيه وما أنشرش إيه وأي حد عندي هيتعدى حدوده.. هاخد الإجراء القانوني ضده.. اللي بيوصل للسجن أحياناً".

كما رد على متابع: "قررت مقاضاة المتنمرين على بناتي في البوست القديم".

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وكان شريف منير قد عبر عن غضبه الشديد بعد تعرض ابنتيه للتنمر، بسبب الصورة التي نشرها، حيث سخر بعض المتابعين منهما.

وعلق شريف على الصورة التي نشرها: "فريدة شريف منير.. إللي قاعده ..كاميليا شريف منير.. إللي نايمة .. تصوير: كاميليا شريف منير"، وبعد ساعات قليلة من نشرها فاجأ الجمهور بحذفها، مؤكداً أن السبب هو تعرضه هو وابنتيه للإيذاء النفسي.

وقال شريف في تعليق آخر على "إنستغرام": "الإفراط في حسن النية قد يكلفك الكثير"، وتابع في التعليقات بقوله: "بعد ما نزّلت صورة بناتي .. فريدة ١٦ سنة وكاميليا ١٢ سنة .. وشفت تعليقات من ناس مرضى .. وقليلي التربية .. وجرحوا بناتي وجرحوني.. فمسحت الصورة .. ولقيت البوست ده معناه ينطبق عليا.. حسبنا الله ونعم الوكيل".

وكان شريف منير قد تحدث في تصريحات سابقة عن شخصية "عبد الله" في مسلسل "ونحب تاني ليه"، للنجمة ياسمين عبد العزيز الذي عرض في موسم شهر رمضان الماضي، والهجوم الذى تعرض له من التعليقات بسبب شخصية مراد السويفي، موضحاً: "شخصية عبد الله أنانية ومغرورة ودائماً يرى نفسه مخرج قوي جداً".

وتابع شريف منير، أنه يريد أن يوضح للجمهور حقيقة فقدانه للذاكرة خاصة وأن هناك بعضا من الجمهور تخيل أنه كان يدعي هذا الأمر، لافتاً إلى أن عبد الله بالفعل فقد الذاكرة بعد الحادث الذي تعرض له خلال الأحداث حتى قابل "مراد السويفي" كريم فهمي، تذكر كل شيء ومن بعدها ادعى فقدان الذاكرة ليحاول إعادة حبيبته وطليقته مرة أخرى.