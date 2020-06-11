ياسمين عبد العزيز تنشر أول فيديو يجمعها بأحمد العوضي بعد زواجهما

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز متابعيها مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام ظهرت فيه وهي تقود سيارتها وبرفقتها رجل لم يظهر منه سوى كتفه وجزء من رأسه؛ ما أثار تساؤلات من جانب جمهورها وسط حالة من الجدل بين ما إذا كان هذا زوجها أحمد العوضي أم لا.

وجاء ظهور ياسمين عبدالعزيز بشكل مختلف عن ما بدت عليه في مسلسلها الأخير "ونحب تاني ليه"، إذْ أكد المتابعون أنها أكثر نحافة وأشادوا بمظهرها كون السعادة واضحة على ملامحها.

View this post on Instagram View this post on Instagram ❤️ A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_) on Jun 11, 2020 at 5:13am PDT Advertisements A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_) on Jun 11, 2020 at 5:13am PDT

وبدأت الاستفسارات عن الرجل الذي كان بجانب ياسمين عبدالعزيز، إذْ تكهن الكثير من المتابعين بأنه أحمد العوضي، مستشهدين بعضلاته ومعرفتهم بشكل كتفه إضافة إلى "الأيس كاب" الذي يرتديه على رأسه، بينما قال آخرون بأنه ليس أحمد العوضي؛ لأن بشرة أحمد العوضي سمراء وكتف وعضلات من يظهر معها بيضاء.

المثير للجدل أن المتابعين استدعوا الفنانة المصرية ريهام حجاج، مؤكدين أن ياسمين عبدالعزيز تعني شيئًا أو توجه رسالة ما بسبب هذا الفيديو فقال أحدهم: "فهمت قصدك يا قهراهم"، بينما قالت فتاة أخرى: "دلوقتى هتلاقي التانية حطت صورتها مع الحلاوة جرييي علشان تغييييظك والله هتشوووفي".

ومع استمرار الجدل حول ما إذا كان من بجانب ياسمين عبدالعزيز هو أحمد العوضي أم لا، فقد تبين أن من رافق ياسمين في سيارتها هو بالفعل أحمد العوضي، بدليل أن الفيديو الذي نشرته ياسمين عبدالعزيز صاحبه مقطع من أغنية "لأنك" للمطرب المصري حميد الشاعري، وبعدها قام أحمد العوضي بنشر فيديو عبر "الاستوري" في حسابه على "إنستغرام" أظهر السيارة ذاتها وهما يسيران في طريقهما ونفس أغنية "لأنك".

يُذكر أن أحمد العوضي شارك في رمضان الماضي بمسلسل "الاختيار" الذي قام ببطولته الفنان أمير كرارة، أما ياسمين عبدالعزيز فتألقت بمسلسل "ونحب تاني ليه" الذي شاركها فيه الفنان شريف منير، وحقق العملان نجاحًا كبيرًا بين الجمهور.