سلمان خان يستعيد ذكريات سجنه

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تداولت مواقع عديدة مقطع فيديو قديم للنجم الهندي الكبير سلمان خان يعود لمقابلة أُجريت معه عام 2008، وظهر فيها متأثرًا بشدة وهو يروي وقائع معايشة نزلاء بالسجن خلال الفترة التي قضاها سجينًا.

يروي سلمان خان تجربته عندما كان في السجن وكيف كان يقضي الوقت، بعد أن اتهم بقتل اثنين من الظبى الأسود، وهو من الأنواع التي تستوطن شبه القارة الهندية والمهددة بالانقراض في أثناء تصويره فيلم عام 1998.

وبحسب التقارير، حُكم على سلمان بالسجن لمدة خمس سنوات في القضية، لكنه خرج بكفالة. كما يظهر في مقابلة قديمة وهو يروي تجاربه في السجن مع السجناء.

الفيديو من مقابلة عام 2008، وبُثت في برنامج Headlines Today خاص بالمشاهير، حيث طُلب من سلمان مشاركة خبرته في السجن، فقال: “كان الأمر ممتعا للغاية” ثم تحدث عن بعض الحوادث التي وقعت له ذاكرا أنه كان يستخدم كوبًا واحدًا لشرب الشاي في الصباح، ثم يضطر إلى استخدام الكوب نفسه لأغراض الحمام. “

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وعن ذلك الأمر يقول “كنت أشعر بالبرد هناك، كان ما يثير توتري هو الحمام. كان هناك تسع أو عشر غرف، يسكن كل غرفة تسعة أو عشرة أشخاص، يخدم كل هؤلاء حمام واحد.

وتابع سلمان ” شخص واحد يحضر لك الشاي في الصباح، وهو نفسه في الغداء، كوب واحد ستستخدمه لتناول الشاي وغسله وتناول الطعام فيه، ثم استخدمه للاستحمام “.

كانت محكمة هندية قد قضت بحبس خان لمدة خمسة أعوام على خلفية قتل غزال من الفصائل النادرة وفقا لقانون حماية الحياة البرية الهندية، في قرية كانكاني بالقرب من مدينة جودبور 1998. وخلصت المحكمة في جودبور إلى إدانة خان، ووصفته بـ«المعتدي المتكرر».