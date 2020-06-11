فنانة مصرية تظهر مع الأميرة ديانا.. وزوجها ينشر الصورة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن الخليج 365 الخميس 2020/6/11 09:31 م بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/6/11 09:31 م بتوقيت أبوظبي

نشر الإعلامي المصري رامي رضوان صورة نادرة من زيارة الأميرة البريطانية ديانا أثناء زيارتها لمصر، برفقة طفلة صغيرة، تبين أنها زوجته الفنانة دنيا سمير غانم.

وتظهر الصورة الفنانة دنيا سمير غانم وهي طفلة تقف إلى جوار الراحلة الأميرة ديانا، أثناء افتتاحها زيارتها لمصر وافتتاحها لإحدى المكتبات. Advertisements

وكتب رضوان عبر حسابه على تويتر: "مش مهم إن دي الأميرة ديانا الجميلة، مش مهم إنها كانت في زيارة في مصر وتفتتح إحدى المكتبات، المهم عارفين مين الطفلة الصغنووونة دي؟"، وذيّل الصورة بهاشتاق "الأميرتين"، وحساب زوجته دنيا سمير غانم.



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