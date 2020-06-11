محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
اشتبك الممثل التركي إمره كيناي، مع أحد الصحفيين، بعد سؤاله عن سبب تواجده في الشارع في وقت متأخر.
وانفعل "كيناي"، على الصحفي بعد طرح هذا السؤال الذي اعتبره غريبا، وقال له: "من أنت حتى تسألني هذا السؤال؟ وبأي صفة؟".
ما أثار غضب الصحفي، وأخبره إنه من حقه طرح أي سؤالًا عليه بحكم وظيفته، وهو ما أشعل الخلاف بينهما، لينتهي الأمر باتفاقهما على إبلاغ الشرطة، للفصل بينهما.
إمره كيناي ممثل تركي عرفه الجمهور العربي من خلال مسلسل "بنات الشمس" الذي عرض عبر قناة mbc4، والمسلسل من بطولة إفريم ألاسيا، تولغا ساريتاش، بورجو أوزبيرك، بيرك أتان، هاندا ارتشيل، ميراي اكاي، و تيومان كومبارجابشي.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب سؤال غريب.. ممثل تركي يعتدي على صحفي ويطلب له الشرطة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.