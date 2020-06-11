بسبب سؤال غريب.. ممثل تركي يعتدي على صحفي ويطلب له الشرطة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

اشتبك الممثل التركي إمره كيناي، مع أحد الصحفيين، بعد سؤاله عن سبب تواجده في الشارع في وقت متأخر.

وانفعل "كيناي"، على الصحفي بعد طرح هذا السؤال الذي اعتبره غريبا، وقال له: "من أنت حتى تسألني هذا السؤال؟ وبأي صفة؟".

ما أثار غضب الصحفي، وأخبره إنه من حقه طرح أي سؤالًا عليه بحكم وظيفته، وهو ما أشعل الخلاف بينهما، لينتهي الأمر باتفاقهما على إبلاغ الشرطة، للفصل بينهما.

إمره كيناي ممثل تركي عرفه الجمهور العربي من خلال مسلسل "بنات الشمس" الذي عرض عبر قناة mbc4، والمسلسل من بطولة إفريم ألاسيا، تولغا ساريتاش، بورجو أوزبيرك، بيرك أتان، هاندا ارتشيل، ميراي اكاي، و تيومان كومبارجابشي.