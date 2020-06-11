أحمد السقا يقفز الحواجز: "حصاني العزيز شكرا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: شارك الفنان أحمد السقا، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة تجمعه بحصانه. يظهر السقا وهو يقفز بحصانه الحواجز، وكتب في تعليقه على الصورة "حصاني العزيز شكرا.. ما شاء الله". السقا شارك في السباق الرمضاني المنقضي بتقديم برنامج "إغلب السقا" مع الفنانة ومقدمة البرامج اللبنانية رزان مغربي، وعُرض على قناة MBC مصر، كما أطل كضيف شرف مسلسل "سكر زيادة" بطولة النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي.

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