نبيل الحلفاوي عن فواتير الغاز: "لا يوجد تحصيل منذ مارس.. وحاولت الإبلاغ إلكترونيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف الفنان نبيل الحلفاوي، عن إحدى المشكلات التي تواجهه مع شركة الغاز الطبيع، قائلًا: "آخر فاتورة دفعتها كانت في مارس".

وغرد "الحلفاوي"، عبر "تويتر": "آخر فاتورة غاز دفعتها كانت في مارس، يعني أبريل ومايو ويونيو ما اتدفعوش، حاولت أبلغ القراءة على النت وكتبت البيانات بدقة مستعينا بفاتورة مارس".

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وأضاف: "لم يتقبلها قائلا غير صحيحة، حاولت الاتصال بـ1122 الرقم غير موجود، ومن الأرضي ماجمعش، وهل القراءة المتراكمة هتتقسم على عدد الشهور ولا إيه؟".

الفنان نبيل الحلفاوي، تعاقد على بطولة مسلسل "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوي من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، لكن تم تأجيله بسبب ظروف فيروس كورونا، وسيتم عرضه في رمضان 2021.