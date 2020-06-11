أوس أوس يروج لمسلسل "2 في الصندوق" عبر "شاهد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي: روج الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، لمسلسل "2 في الصندوق"، المعروض عبر منصة "شاهد". وغرد "أوس أوس"، عبر حسابه بـ"تويتر": "مسلسل اتنين فى الصندوق كامل حصريا على تطبيق شاهد". وعُرض لـ أوس أوس مسلسل "2 في الصندوق" في رمضان المنقضي، وشاركه البطولة حمدي الميرغني، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى.

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