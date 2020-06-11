فيديو| وائل جسار يغني مع زوجته "ما تغيبش ثواني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
شارك الفنان وائل جسار جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بفيديو يجمعه بزوجته.
ويظهر الثنائي في الفيديو وهما يستمعان لأغنية وائل الأخيرة "ما تغيبش ثواني"، ويرددان كلماتها، في إشارة لتوجيه كل منهما الكلمات للآخر.
الأغنية من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع وليد الشراقي، وتم طرحها في نهاية مايو الماضي، على موقع "يوتيوب"، وحقق الفيديو كليب الذي أخرجه فادي حداد، حتى الآن أكثر من 2 مليون ونصف مشاهدة.
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