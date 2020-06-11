"أطيب وأرق القلوب".. نجوم الفن ينعون محمود مسعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى عدد من نجوم الفن، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، الفنان الراحل محمود مسعود، والذي وافته المنية ن عمر يناهز 68 عاما، صباح اليوم الخميس 11 يوليو، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.

وكتب الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "رحم الله زميلنا الفنان محمود مسعود، وخالص العزاء لابنته الزميلة إيمان مسعود، ولكل أسرته ومحبيه".

بينما كتبت الفنانة سيمون، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "البقية في حياتكم، الفنان محمود مسعود، الله يرحمه".

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كما علق الكاتب الكبير مدحت العدل، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "البقاء لله، الفنان الرائع محمود مسعود، الطيب الإنسان المثقف".

ونشرت شركة سينرجي تامر مرسي، عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، صورة للنجم الراحل، وضعت عليها شارة الحداد.

وكتب الفنان ماهر سليم، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "بكل مشاعر الفراق نودع نجم متميز من نجوم الطليعة والسينما والفيديو، أطيب وأرق القلوب، وداعا محمود مسعود".