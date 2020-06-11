تراند اليوم : شاهد.. قبلة لفنانة شهيرة تجعلها في موقف محرج بالسعودية

استعادت الفنانة السعودية داليا مبارك فيديو قديم لها وأعادت نشره على حسابها على تطبيق “إنستغرام” لتلفت بهذا أنظار عدد كبير من المتابعين.

وظهرت داليا خلال الفيديو برفقة زوجها وهو يقدم لها الدعم والتشجيع بطريقة رومانسية قبل ذهابها للوقوف أمام الجمهور على المسرح، وبدا وهو يمسك بيديها قبل أن يقترب من وجهها ويتحدث إليها عن قرب ويبدو وكأنه يقوم بتقبيلها.

وعلقت داليا على مقطع الفيديو: “معك طبعاً عرفت الحب ومن دونك ولا تسوى حياتي لمين تهدون هذا المقطع؟”.

وحقق الفيديو أكثر من 219 ألف مشاهدة، وأطلق موجة واسعة من التعليقات، حيث وتمنى بعض المتابعين لها ولزوجها دوام السعادة، فيما انتقدها آخرون واعتبروا أنها تخالف التقاليد وتقلد الفنانين الأجانب.