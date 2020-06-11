صورة نادرة جدًا تجمع بين رانيا فريد شوقي ووحش الشاشة

نشرت النجمة رانيا فريد شوقي صورة نادرة جدًا تجمعها بوالدها النجم الكبير فريد شوقي، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
واستعادت رانيا من خلالها ذكرياتها الجميلة، قائلة: إيه كم الناس الحلوة ديه يا جماعة.
يذكر أن الفنانة رانيا فريد شوقي، شاركت في بطولة مسلسل أبو العروسة، وهو من تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور، وبطولة كل منسيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، محمد عادل، خالد كمال، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، عزوز عادل، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، أحمد عبد الله محمود، كارولين عزمي، منى جلال، رشا أمين، أحمد سلطان، نرمين الفقي، يوسف حسام، أمل حسام.
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