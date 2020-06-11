فيديو .. دانا حمدان تبتكر طريقة جديدة لتسهيل الأكل والشرب على الكلاب

نشرت الفنانة دانا حمدان فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وأبتكرت دانا حمدان من خلاله طريقة حتى تسهل على الكلاب الأكل والشرب، Advertisements كما أعربت عن ساعدتها بهذا قائلة: عملت الفكره دي النهارده لكلاب الشارع اتمنى الجميع يطبقها. كما أعربت عن ساعدتها بهذا قائلة: عملت الفكره دي النهارده لكلاب الشارع اتمنى الجميع يطبقها. يذكر أن الفنانة دانا حمدان شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل حواديت الشانزليزيه، وهو من تأليف أيمن سليم، وإخراج مرقس عادل، وبطولة كل من إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، مي سليم، أماني كمال، سارى عادل، إدوارد، فريدة سيف النصر، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، أشرف زكي، ليلى عز العرب، عمر الشناوي، عفاف رشاد. ، وهو من تأليف أيمن سليم، وإخراج مرقس عادل، وبطولة كل من إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، مي سليم، أماني كمال، سارى عادل، إدوارد، فريدة سيف النصر، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، أشرف زكي، ليلى عز العرب، عمر الشناوي، عفاف رشاد.

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