نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو من داخل سيارة مع نغمات الفنان حميد الشاعري، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
واكتفت ياسمين بوضع قلب تعليقاً على الفيديو، وتضمن وجود زوجهاالفنان أحمد العوضي معها في السيارة الذي ظهر منه كتفه فقط، واقترب الفيديو من مليون مشاهدة خلال 4 ساعات، وتوقع جميع مشاهدي على الفيديو أنه "العوضي" بملامح جسده المعروفة لديهم.
يذكر أن ياسمين والعوضي قد أعلنا عن زواجهما أثناء شهر رمضان الماضي، في ظل نجاحهما درامياً في مسلسل كلاً منهما، حيث تفوقت ياسمين بدورها في مسلسلها "ونحب تاني ليه"، والعوضي في دوره في مسلسل "الاختيار".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. أول ظهور لياسمين عبدالعزيز مع أحمد العوضي بعد زواجهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.