فيديو .. أول ظهور لياسمين عبدالعزيز مع أحمد العوضي بعد زواجهما

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو من داخل سيارة مع نغمات الفنان حميد الشاعري، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واكتفت ياسمين بوضع قلب تعليقاً على الفيديو، وتضمن وجود زوجها

الفنان أحمد العوضي معها في السيارة الذي ظهر منه كتفه فقط، واقترب الفيديو من مليون مشاهدة خلال 4 ساعات، وتوقع جميع مشاهدي على الفيديو أنه "العوضي" بملامح جسده المعروفة لديهم.

يذكر أن ياسمين والعوضي قد أعلنا عن زواجهما أثناء شهر رمضان الماضي، في ظل نجاحهما درامياً في مسلسل كلاً منهما، حيث تفوقت ياسمين بدورها في مسلسلها "ونحب تاني ليه"، والعوضي في دوره في مسلسل "الاختيار".

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