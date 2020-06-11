حسن الرداد يتمنى العودة للبحر

تمنى الفنان حسن الرداد العودة للمصيف والبحر مرة أخرى بعدما حُرم منهم بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، نشر الرداد صورة له على الشاطئ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. الاجتماعي إنستجرام. علق الرداد على الصورة قائلًا "فين أيامك". تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة الرداد فحصل على أكثر من 10 Advertisements آلاف إعجاب والعديد من التعليقات من بينهم تعليق للإعلامي رامي رضوان. آلاف إعجاب والعديد من التعليقات من بينهم تعليق للإعلامي رامي رضوان. يذكر أن حسن الرداد خاض السباق الرمضاني بمسلسل شاهد عيان والذي شهد إقبالا جماهيريا كبيرا، كما ينتظر الرداد عرض فيلم توأم روحي مع أمينة خليل وعائشة بن أحمد.

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