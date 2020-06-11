فيديو .. دانا حلبي تشعل تيك توك

نشرت الفنانة دانا حلبي فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهرت دانا من خلاله بتطبيق تيك توك، وهي تؤدي حركات على أنغام أغنية حبك ادمان ادمنتو. Advertisements يذكر أن الفنانة دانا حلبي طرحت مؤخرًا كليب بعنوان الورد الجوري، وشاركها في الغناء الفنان بهاء اليوسف، كما كسر الكليب حاجز الـ 3 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. طرحت مؤخرًا كليب بعنوان، وشاركها في الغناء الفنان بهاء اليوسف، كما كسر الكليب حاجز الـ 3 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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