بـ كورونا ڤيروس .. محمد رمضان يتربع على عرش اليوتيوب

تصدر النجم محمد رمضان قائمة تريند الفيديوهات العالمي يوتيوب، حيث أصبح نمبر وان، وذلك بعد تحقيق مايزيد عن 1.6 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة منذ طرحه كليب كورونا ڤيروس. 24 ساعة منذ طرحه كليب وكليب كورونا ڤيروس من إخراج محمد سامي، والأغنية من كلمات وألحان الباور العالي وتوزيع وسام عبد المنعم. Advertisements يذكر أن النجم محمد رمضان طرح مؤخرًا كليب بعنوان رايحين نسهر، وحقق الكليب مايزيد عن 109 ملايين مشاهدة، منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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