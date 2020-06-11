فيديو .. أحمد سعد يكشف سبب تأجيل طرح أغنيته الجديدة

نشر الفنان أحمد سعد فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكشف سعد من خلاله سبب تأجيل طرح أغنيته

الجديدة، قائلًا: تم تأجيل الأغنية بناءًا علي رغبه النقابه ونظرًا لاحترامنا القوانين نلتزم بذلك ونتطلع باذن الله إلي حل الأزمة قريبًا.

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ومن المقرر أن يتم طرح أغنية 100 حساب، عقب حل أزمة الفنان حسن شاكوش مع نقابة المهن الموسيقية.

يذكر أن أغنية 100 حساب تجمع لأول مرة بين الفنان أحمد ‏سعد والفنان حسن شاكوش، وهي من كلمات محمود خليفة، وألحان أحمد سعد وتوزيع إسلام شيبسي.