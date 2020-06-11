شاهد.. كريم العمري يستعيد ذكريات عمله بالطيران الحربي

استعاد الفنان كريم العمري ذكريات عمله بالطيران الحربي، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". ونشر "العمري" عبر صفحته صورة له داخل أحد الطائرات الحربية، وعلق عليها قائلا :" مين ده"، وتفاعل جمهوره ومحبيه مع المنشور معبرين عن إعجابهم بالصورة. وعلق عليها قائلا :" مين ده"، وتفاعل جمهوره ومحبيه مع المنشور معبرين عن إعجابهم بالصورة. Advertisements يذكر ان آخر أعمال الفنان كريم العمري مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، وتدور احداثه حياة البطل أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء. كريم العمري مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، وتدور احداثه حياة البطل أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

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