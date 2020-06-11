أحمد السقا ينعى محمود مسعود بكلمات مؤثرة

نعى النجم أحمد السقا، الفنان القدير محمود مسعود، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشر أحمد السقا صورة لمحمود مسعود، وعلق عليها ناعيًا: رحمة الله عليك ربنا يرحمك ويغفر لك دعواتكم ⁧‫محمود مسعود‬.

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يذكر أن الفنان القدير محمود مسعود، توفي صباح اليوم الخميس، داخل أحد مستشفيات منطقة العباسية، إثر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية وبعض أمراض الصدر.

وكان آخر تواجد فني للفنان محمود مسعود من خلال مسلسل لأخر نفس، من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والذي عرض رمضان قبل

الماضي.



وشارك الفنان محمود مسعود في العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية المهمة على مدار مشواره الفنى منها مسلسلات "جمهورية زفتى" و"أم كلثوم" و"أفراح إبليس" و"القضاء فى الإسلام" و"رجل الأقدار" و"الإمام المراغى" و"نسيم الروح"و"سيدنا السيد"و"عوالم خفية" و"حارة اليهود" و"دنيا جديدة".



وفى السينما شارك فى العديد من الأفلام المهمة منها "حب فى الزنزانة" و"إمرأة آيلة السقوط" و"اخترت حياتى" و"المتمرد"و" الحب وأشياء أخرى".