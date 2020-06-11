نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صور نادرة من لقائها بالأميرة الراحلة ديانا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام". علقت دنيا على الصور قائلة: "كان لي الشرف أن ألتقي بهذه الإنسانة الفريدة التي أحبت وآمنت بحقوق الأطفال من خلال زيارتي لمكتبة الطفل بالمجلس الثقافي البريطاني مع مدرستي". ألتقي بهذه الإنسانة الفريدة التي أحبت وآمنت بحقوق الأطفال من خلال زيارتي لمكتبة الطفل بالمجلس الثقافي البريطاني مع مدرستي". Advertisements يذكر أن آخر الأعمال الدرامية لدنيا كانت من خلال مسلسل "بدل الحدوتة 3" في السباق الرمضاني لعام 2019، والتي قامت فيه بتجسيد 3 شخصيات "بيلا، لهفة، لولي" مع مجموعة درامية كوميدية أبرزهم "أحمد ثروت، محمد سلام، هشام ماجد.. وغيرهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. لقاء نادر بين الأميرة ديانا ودنيا سمير غانم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.