تراند اليوم : قهوة الماضي لإليسا تتخطي 3 مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها

حققت أغنية قهوة الماضي” للفنانة اللبنانية إليسا 2 مليون و700 ألف مشاهدة، عبر قناة شركة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب لتقترب من حصد المليون الثالث.

أغنية «قهوة الماضي» لـ إليسا، كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري، وهي ضمن ألبوم إليسا الجديد الذي كان من المقرر طرحه في عيد الفطر، وتأجل بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وتقول كلمات الأغنية.

بدي حدا يشتقلي كل ما اشتقتلـــك

ضمو لقلبي وحس عم ضمك إلــك

بدي حدا شوفو إنت لو طـــــــــــل

إقعد بوجو عالهدا واتأملـــــــــــك

حبيبي

بكل مطرح في أنا وأنت ســــــــــوا

في ذكرياتي العالقة بماضي الهوى

قلبي صفي مجروح مش لاقي دوا

يا بموت عإيد الوفا يا بقتـــــــــــلك

وطرحت إليسا في شهر أبريل الماضي أغنية “هنغني كمان وكمان” التي تصدرت التريند، وحققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة “روتانا” على “يوتيوب”.