تراند اليوم : بالفيديو- هدية لأحمد زاهر.. على شاطئ البحر

أدى نجاح مسلسل “البرنس” الذي قام ببطولته الفنان محمد رمضان مع عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنان أحمد زاهر إلى احتفاء الجمهور العربي بالمسلسل، إذ قام شباب من فلسطين بحفر أسماء نجوم المسلسل على رمال الشاطئ هناك بدأوها بالنجم محمد رمضان ثم توالى النجوم.

وتلقى زاهر هدية مماثلة لهدية رمضان تمثلت في احتفال مجموعة من الشباب الفلسطيني به، ، إذ قاموا بنحت اسمه على الرمال مثلما فعلوا مع رمضان، ونشر زاهر الفيديو،

عبر حسابه على “إنستغرام”، وعلق عليه قائلاً: “شكرا جدا لتعبكم يا فنانين فلسطين تسلم ايديكم عجبتنى جدا وسعيد أوي لوجود اسمى على شواطئ فلسطين شكرا مرة تانية”.

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وكان محمد رمضان قد نشر على حسابه بـ”إنستغرام” مقطع الفيديو الذي صمم فيه نفس المجموعة اسمه على الرمال، وكتب: “هدية غالية عندي من أحد الشواطئ الفلسطينية، شكراً لحبايبي وجمهوري من الشعب الفلسطيني الغالي ثقة في الله نجاح”.

يشار إلى أنه شارك محمد رمضان وأحمد زاهر في بطولة مسلسل “البرنس”، كل من نور اللبنانية، وروجينا، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبد العزيز، وعبد العزيز مخيون، وريم سامي، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخي، ورحاب الجمل، وأحمد داش.