تراند اليوم : وفاء عامر: أعود للسينما.. لإثبات براءة “ريا وسكينة”

تدرك الفنانة المصرية وفاء عامر، أن الموهبة وحدها لا تكفي لبقاء الممثل في دائرة الضوء، وترى أن الفنان يجب أن يبذل المزيد من الجهد ويمتلك ذكاء الاختيار، حتى يقدم أعمالا متنوعة ويضمن لنفسه الاستمرار.

لذا لا تحب وفاء عامر أن تكرر نفسها أو تقدم شخصيات بلا عمق، وعندما نفتش في سجلها الفني سوف نجد العديد من أدوارها الرائعة، فهي الملكة في مسلسل “الملك فاروق”، والمرأة الانتهازية في “حكايتي”، والبنت الطيبة في “الطوفان”.

وفاء عامر للحديث عن أسباب غيابها عن دراما رمضان 2020، ودورها في فيلمها الجديد “براءة رايا وسكينة”.

سر غيابك عن مارثوان رمضان 2020؟

لم أتعمد الغياب عن موسم رمضان 2020 الدرامي، لكن تلقيت عروضا كثيرة ولم أجد بينهما ما يستفز إحساس الفنانة الكامن بداخلي.

الفنان دائما يميل لدور جديد لم يقدمه من قبل، وبصراحة شديدة فضلت الغياب عن حضور باهت لن يضيف لرصيدي الفني.

هل اختلف منهج وفاء عامر في اختيار أعمالها عن البدايات؟

بكل تأكيد تغيرت فلسفتي في اختيار أعمالي الفنية عن بداياتي الفنية، ولو تأملت مشوار بدايات أي فنان في البداية يقدم أعمال كثيرة بينها الجيد والضعيف بسبب الرغبة في الانتشار.

لكن بمرور الأيام وكثرة التجارب، تتولد الخبرة. أنا الحمد لله أمتلك اليوم رفاهية الاختيار، لذا أبحث عن العمل الجيد الذي يحتوي على رسالة ويشبعني فنيا، وعندما يعرض علي عمل ضعيف أعتذر عنه فورا.

دور الصعيدية في مسلسل “إلا أنا” كان غيرا مألوفا.. هل حدث تعديل في الشخصية؟

سعيدة بالمشاركة في مسلسل “إلا أنا” و هو عبارة عن حلقات متصلة منفصلة. وكنت ضمن كوكبة من النجوم المشاركة في حكاية بنات موسي. وجسدت دور سعاد هانم وهي سيدة صعيدية راقية ومتفتحة وتحاول حماية بناتها.

المسلسل مكتوب بشكل رائع جدا، لكنى حاولت التمرد على الصورة النمطية للمرأة الصعيدية، لذا ظهرت بملابس عصرية، والحقيقة أن المخرج والمؤلف كانا في غاية التعاون والتفاهم.

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حدثينا عن ردود الأفعال حول العمل؟

حمدا لله تلقيت ردود أفعال جيدة، وأشعر بسعادة عندما يجتمع رأى الجمهور مع النقاد على مستوى عمل فني.

بالمناسبة العمل الفني الجيد يفرض نفسه في أي وقت، وأكبر دليل على ذلك نجاح مسلسل “الطوفان” الذى قدمته منذ عامين وتم عرضه بعيدا عن منافسة رمضان الدرامية وحقق نجاحا كبيرا.

تقييمك للدراما المصرية في هذه المرحلة خاصة في ظل أزمة كورونا؟

ظهر فيروس كورونا قبل رمضان 2020 بفترة قصيرة، وارتبك الجميع ولكن كل النجوم كان لديهم شعور بالمسؤولية تجاه المشاهد وعملوا في ظروف صعبة وتحت مظلة من مخاوف الإصابة بالعدوى.

وجاءت النتيجة رائعة فقد شاهدت في رمضان 2020 تنوعا دراميا كبيرا وطفرة في مستوى التصوير والتكنيك.

وأعجبني جدا مسلسلات “الاختيار ” و “فرصة تانية ” و”الفتوة” و”البرنس” و”خيانة عهد”.

ما عرض على شاشة التليفزيون في رمضان 2020 يؤكد أن الدراما المصرية بخير.

حدثينا عن عودتك للسينما بفيلم “براءة رايا و سكينة”؟

التجربة مختلفة ومثيرة وأجسد خلالها دور”ريا”. الفيلم من تأليف أحمد عاشور وإخراج عبد القادر الأطرش وفكرته جديدة لأنها تدور حول طريقة لإثبات براءة ريا وسكينة سفاحتا الإسكندرية.

وقد استشهد مؤلف العمل بعدد من المراجع التاريخية لحماية فكرة الفيلم.

متى يجد الفيلم طريقه لدور العرض السينمائي؟

الفيلم في مرحلة المونتاج وأتمنى أن تزول غمة فيروس كورونا، ويتم افتتاح دور العرض السينمائي وتعود الحياة لطبيعتها قريبا.