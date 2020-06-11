تراند اليوم : “سلمى حايك” مصدومة لهذا السبب.. تفاصيل

عبّرت النجمة سلمي حايك عن صدمتها من تأجيل عرض فيلمها الجديد The Hitman’s Wife’s Bodyguard، بسبب تفشي ​فيروس كورونا​.

ونشرت سلمى عبر صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الإجتماعي،

صورة لبوستر الفيلم، وعلّقت: “اشعر بنوع من الصدمة .. لا أستطيع الانتظار كي أراكم جمعياً”.

وقد قررت الشركة المنتجة للفيلم تأجيل عرضه، الى شهر آب/أغسطس عام 2021، بعد أن كان من المقرر عرضه بعد شهرين من الان، قبل أزمة فيروس كورونا.

ويعد الفيلم الجزء الثاني من سلسلة أفلام The Hitman’s Bodyguard، ويشارك في بطولته النجمين صامويل جاكسون وريان رينولدز.

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