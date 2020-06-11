تراند اليوم : غادة عبد الرازق.. تتعاقد على مسلسل لرمضان 2021

تعاقدت الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​ مبكراً على بطولة مسلسل جديد مع المنتج اللبناني السيّد صادق الصباح للعرض في شهر رمضان لعام 2021 وسيعرض على قناة mbc مصر، وتم ترشيح المخرج خالد مرعي لتولي مهمة اخراجه ليكون أول أعماله بعد خروجه من السجن في قضية حيازة مواد مخدرة.

ومن المقرر أن يتم الاستقرار على السيناريو خلال الأسابيع المقبلة قبل بدء التحضيرات الخاصة بالعمل قبل شهر تشرين الأول المقبل، ويسجل المسلسل التعاون الاول بين غادة عبد الرازق والمنتج صادق الصباح، بعدما كان مقرر تعاونهما قبل 5 سنوات ولكن لم تنجح المفاوضات بينهما.

وقدمت غادة عبد الرازق في شهر رمضان الماضي مسلسل “سلطانة المعز” على قناة “النهار” وشارك في بطولته محمود ‏عبد ‏المغني، ‏محمد ‏لطفي، ‏محمد ‏شاهين، ‏دينا، ‏محمود ‏البزاوي، ‏حسن ‏حسني، أحمد ‏ماجد، ‏رنا رئيس، طاهرة، مي الغيطي ومن ‏تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.‎