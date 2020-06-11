تراند اليوم : سعد لمجرد يفوز بـ”الدرع الماسي”.. بتخطيه حاجز 10 ملايين مشترك

إحتفل الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ بتخطي عدد مشتركي قناته الخاصة على “يوتيوب” الـ10 ملايين ليفوز بذلك بـ”الدرع الماسي”.

ونشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، توجه فيه بالشكر إلى الجمهور، وقال:”أحبابي في المغرب والعالم العربي والعالم كله.. شكرا لكم..

وأنا سعيد جدًا جدًا وأشكركم على سهر الليالي والتعب للوصول إلى 10 ملايين مشترك”.

وأضاف: “10 ملايين مشترك.. الله يخليكم ليا، أوعدكم مرة أخرى بأنني سأقدم الأفضل لرفع علمنا دائمًا.. أعزائي المعجبين من جميع أنحاء العالم.. شكراً لكم من أعماق قلبي”.

https://www.instagram.com/p/CBQ5u-BgV2k/