تراند اليوم : سعد لمجرد يفوز بـ”الدرع الماسي”.. بتخطيه حاجز 10 ملايين مشترك

إحتفل الفنان المغربي سعد لمجرد بتخطي عدد مشتركي قناته الخاصة على “يوتيوب” الـ10 ملايين ليفوز بذلك بـ”الدرع الماسي”.
ونشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، توجه فيه بالشكر إلى الجمهور، وقال:”أحبابي في المغرب والعالم العربي والعالم كله.. شكرا لكم..
وأنا سعيد جدًا جدًا وأشكركم على سهر الليالي والتعب للوصول إلى 10 ملايين مشترك”.
وأضاف: “10 ملايين مشترك.. الله يخليكم ليا، أوعدكم مرة أخرى بأنني سأقدم الأفضل لرفع علمنا دائمًا.. أعزائي المعجبين من جميع أنحاء العالم.. شكراً لكم من أعماق قلبي”.
https://www.instagram.com/p/CBQ5u-BgV2k/