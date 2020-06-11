تراند اليوم : شاهد.. أحدث ظهور لياسمين عبد العزيز رفقة أحمد العوضي

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جماهيرها، بأحدث ظهور لها برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي، الذي أثارا بعلاقتهما مواقع السوشيال ميديا حتى أعلنا عنها بشكل مباشر.

ونشرت ياسمين فيديو وهي تجلس بجانب العوضي، داخل سيارتهما، حيث يبدو أنهما في طريقهما للسفر لقضاء عطلة صيفية، وظهرت ياسمين وهي تستخدم أحد تأثيرات برامج التصوير، وتستمع لأغنية جراح الغربة لحميد الشاعري.

وكان الفنان أحمد العوض قد أعلن عن زواجه، في وقت سابق على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، ولكنه قام بحذف إشعار زواجه وترك في التفاصيل الخاصة بحسابه بأنه متزوج.

وشاركت الفنان ياسمين عبد العزيز في رمضان 2020، بمسلسل “ونحب تاني ليه” الذي يعد أخر أعمالها الفنية، الذي وجد الكثيرين أن قصة المسلسل تشبه قصة حياتها.

المسلسل من بطولة ياسمين عبد العزيز ، سوسن بدر ، كريم فهمي، شريف منير ، تارا عماد ، عماد رشاد ، أحمد سعيد عبد الغني ، سمر مرسي ، تأليف عمرو محمود يس ، اخراج مصطفي فكري ، ومن انتاج شركة سينرجي.