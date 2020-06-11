بعد اتهام زوجها بسرقة الليبيين.. روان بن حسين: لا يصرف علي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت صورة تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعًا بين الجمهور تظهر فيها مدونة الموضة الكويتية روان بن حسين مع زوجها رجل الأعمال الليبي يوسف مقريف، فيما وُجهت اتهامات للأخير بأنه سرق أموال شعب بلده وأسس حياة جديدة مع زوجته.

وكان بين التعليقات على الصورة التي وثقت لحظة ولادة روان بن حسين لابنتها: "ربي يسامحه المقريف سرق فلوسنا نحنا الليبيين وسافر وأسس حياته برا بفلوسنا، وانتي قاعدة عايشة بفلوس حرام".

لكن رد روان كان غير متوقع على المتابعة فقالت: "ارتاحي ما يصرف علي ولا على بنتي"، لتثير بعدها تساؤلات الجمهور بشأن ما إذا كانت قد انفصلت عن زوجها أم لا.

واستذكر عدد من المتابعين قصة روان بن حسين مع زوجها في البداية عندما شهدت العديد من الخلافات، وذلك بعدما قالوا إن يوسف مقريف خانها خلال علاقتهما، وانتشرت الفضائح عنهما وقتها، لكن الموضوع انتهى فجأة وعاد الاثنان لبعضهما مرة أخرى.

وأضاف متابعون أن يوسف انتقم من روان عندما وثق مقطع فيديو لايف عبر حسابه وأظهر روان وهي سكرانة وبوضع غير طبيعي.

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وأوضحوا أنه بعد هذه الأحاديث فاجأت روان بن حسين الجمهور بخبر حملها دون أن تعلن قبل ذلك بشكل رسمي أنها قد تزوجت كما لم تكشف عن هوية زوجها، وهو ما أثار بلبلة واسعة بين المتابعين، ثم ظهر يوسف برفقة زوجته داخل المستشفى عندما أنجبت روان ابنتها، وأكدت أنه والد الطفلة.

بينما شكك طرف آخر من الجمهور وشدد على أن تعليق روان على الصورة مفبرك ولا أساس له من الصحة، وقالوا بأن الصورة مركّبة، مستغربين بأنها خدعت الكثير من المتابعين فقاموا بتوجيه الانتقادات لروان وزوجها دون التدقيق في مدى صحتها.

وكانت روان بن حسين قد ظهرت في بداية الشهر الجاري وهي تبكي خلال لحظة إعلانها سرقة جواز سفرها، فتعرضت للسخرية وذلك بعد تداول مقطع فيديو للفاشينيستا، وأشار بعض من المتابعين بأنه لم يفهم شيئًا من حديثها وبعض آخر تهكم عليها بأنه سيبحث لها عن السارق.

وظهرت روان بن حسين في الفيديو وهي تقول: "رحت أجيب شيء عشان يقوم يمشي وبعد كده مو قادرين يلاقون لوحة السيارة".

وأضافت: "المفروض مسوين الأمور إنه عادي .. عادي إنو الفلوس طاقت بس جوازي ما يصير يعني أنا ما صدقت إني أخلص فيزتي وأنهي أوراقي ولكن دقيت على الشرطة".