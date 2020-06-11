وعد تثير ضجة بفستان فاضح على يخت

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 11 يونيو 2020 06:14 مساءً - فاجأت الفنانة السعودية وعد متابعيها بأحدث إطلالة صيفية لها حيث تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديداً لها لفت أنظار عدد كبير منهم. وبدت فيه وهي تجلس على متن مركب وتتراقص على أنغام إحدى الأغنيات برفقة صديقة لها خلال قيامهما برحلة بحرية.

وأكثر ما أثار الانتباه فستانها الذي رأى العديد من هؤلاء أنه كاشف وجريء.

ويشار إلى أن الفنانة أحدثت جدلاً في وقت سابق بسبب انتقادها ملابس بعض النساء المحجبات. وعبرت في فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على “إنستغرام” عن استغرابها اختيار هؤلاء السروال الضيق. وقالت: “اللي محجبة وتلبس بنطلون ضيق. إيش اسمو هذا؟” مشيرة إلى أن المنظر مزعج وداعية من يفعلن هذا إلى احترام الحجاب.ش