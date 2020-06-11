- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أمل حجازى عن العنصرية: عند الله لا يوجد فرق بالألوان والأجناس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة أمل حجازى، رسالة إلى جمهورها تزامنا مع الاحتجاجات في العديد من دول العالم ضد العنصرية، على خلفية قتل الشاب الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد، موضحة أن عند الله لا يوجد فرق بين الألوان والأجناس.
وقالت الفنانة أمل حجازى، عبر حسابها بموقع تويتر :"عند الله لا يوجد فرق بالألوان والأجناس والغنى والفقر فقط نتميز في التقوى !اللهم اجعلنا من المتقين".
أمل حجازى
يشار أن الفنانة المطربة اللبنانية أمل حجازى انتهت من تسجيل 3 أغنيات جديدة، الأولى بعنوان "خلق الله" من كلمات وألحان مصطفى شكرى، وتوزيع حسام الصعبى، والثانية "كتاب الله"، من كلمات بشر محمد، وألحان مصطفى شكرى، وتوزيع حسام الصعبى.
أما الأغنية الثالثة فهى بعنوان "يا بلادى"، من كلمات سلمى رشيد، وألحان مصطفى شكرى، وتوزيع حسام الصعبى، ومن المقرر طرح الأغانى على فترات متباعده طول موسم صيف 2020، حسبما أكد الشاعر والملحن مصطفى شكرى لـ"الخليج 365"
من ناحية أخرى ظهرت أمل حجازى مؤخراً عبر "فيديو" خلال ممارستها التمارين الرياضية، عبر حسابها بموقع إنستجرام، وعلقت قائلة: "تمارين يومية لمحاربة الفاسدين في لبنان".
كما ظهرت المطربة اللبنانية، أمل حجازى، خلال قيامها تمارين الملاكمة في منزلها، والتي أثارت إعجاب جمهورها، كتبت إحدى مواطنيها في لبنان: "الله يقويكي ويسعد قلبك"، وغرد آخر يدعى نجيب: "ربنا ينصركم".
يشار أن أمل حجازى، ارتدت الجباب واعتزلت الفن منذ عام، كما ابتعدت عن الساحة الغنائية وتقدم أغانى دينية فقط، وطرحت أكثر من أغنية دينية منها أغنية بعنوان "لبيك اللهم لبيك وحجابك تاج".
كانت هذه تفاصيل خبر أمل حجازى عن العنصرية: عند الله لا يوجد فرق بالألوان والأجناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.