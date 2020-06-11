شكرا لقرائتكم خبر عن كيلى جينر تنسى "كورونا".. وتتألق بإحدى السهرات مع كاتلين وصوفيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلي جينر واحدة من أيقونات الموضة والجمال في العالم ، وهي تعلم جيدا كيف تظهر أنيقة ومذهلة وهو ما ظهر بوضوح خلال توجهها لقضاء احدى السهرات بالرغم من انتشار فيروس كورونا .

التقطت عدسات مصوري " البابارتزي " عدة صور لكيلي جينر خلال توجهها الي مع صديقها هاري هدسون ليستمتعوا بالعشاء مع كاتلين جينر وصوفيا هاتشينس في احدي المطاعم الفاخرة الموجودة في نوبو ، و بمجرد أن التفتت كيلي للمصورين حاولت إخفاء وجهها بيدها .

ظهرت كيلي جينر البالغة من العمر ( 22 عام ) بإطلالة كلاسيكية ساحرة ، فقد اختارت أن ترتدي معطفا ذى تصميم مذهل باحدي درجات اللون الصفر ، بينما يحمل حذاء كيلي توقيع دار أزياء " Prada " ووصل سعره الي 1220 جنية إسترليني .

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يذكر أن كايلي جينر تصدرت مؤخرا قائمة مجلة فوربس السنوية لأعلى المشاهير أجرا، حيث قدرت مجلة فوربس أن نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية جينر ربحت 590 مليون دولار في الأشهر الإثني عشر الماضية معظمها من بيع حصة قدرها 51 بالمئة في خط كايلي كوزميتكس لمستحضرات التجميل إلى كوتي في عام 2019.