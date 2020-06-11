شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا ينعى الفنان الراحل محمود مسعود: ربنا يرحمك ويغفر لك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان أحمد السقا، وفاة الفنان الراحل محمود مسعود، والذى رحل عن عالمنا فجر اليوم، عن عمر يناهز 68 عاما، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وقال السقا فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :" رحمة الله عليك ربنا يرحمك ويغفر لك دعواتكم".



أحمد السقا

وشيعت جنازة الفنان محمود مسعود إلى مقابر أسرته بالقاهرة بطريق صلاح سالم، وتمت صلاة الجنازة هناك ودفن الجثمان بحضور أسرته، والفنان منير مكرم.

وكان آخر تواجد فنى للفنان محمود مسعود من خلال مسلسل "لآخر نفس"، من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والذى عرض رمضان قبل الماضى.

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شارك الفنان محمود مسعود فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية المهمة على مدار مشواره الفنى منها مسلسلات "جمهورية زفتى" و"أم كلثوم" و"أفراح إبليس" و"القضاء فى الإسلام" و"رجل الأقدار" و"الإمام المراغى" و"نسيم الروح"و"سيدنا السيد"و"عوالم خفية" و"حارة اليهود" و"دنيا جديدة".

وفى السينما شارك فى العديد من الأفلام المهمة منها "حب فى الزنزانة" و"إمرأة آيلة السقوط" و"اخترت حياتى" و"المتمرد"و" الحب وأشياء أخرى".